Мстил женщинам: Убитый боксером омич, избивавший жен и мать, в детстве сам был жертвой домашнего насилия

Приехавшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть потерпевшего.

Напомним, ЧП случилось в поселке Крутая горка. 44-летний местный маргинал Александр Иванов (имя и фамилия изменены) в очередной раз избил свою сожительницу Анастасию Литвину (имя изменено). После этого женщина поднялась в квартиру на пятый этаж, где было застолье. Владелец жилья Константин Огнев (имя изменено) заметил: на лице соседки нет живого места. Выяснив, что это дело рук Иванова, вспомнил, что он бывший боксер, и отправился проводить разъяснительную беседу с домашним тираном.

Дверь в нехорошую квартиру была постоянно нараспашку – хозяин периодически забывал ключи и, напившись, каждый раз выбивал ее ногой. Да и красть там было уже особо нечего – все пропили. Поэтому Огнев зашел внутрь без проблем. Он разбудил спавшего на кровати соседа и несколько раз ударил кулаком в лицо. Тот, вспомнит уже в беседе со следователем, особо не сопротивлялся. А на вопрос, знает ли он, за что его бьют, кивнул.

После этого Огнев повернул свою жертву на бок, чтобы не захлебнулся хлынувшей из носа кровью – позаботился, так сказать. И отправился продолжать застолье, даже не смыв кровь с рук. Ее заметила Литвина. Испуганная женщина спустилась посмотреть, что с ее горе-любовником. К тому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни. Приехавшая скорая лишь констатировала его смерть. Судя по всему, боксер не рассчитал силу и буквально раздробил Иванову все кости на лице.

Как выяснилось, погибший и сам когда-то давно занимался карате. А после, спившись, начал отрабатывать уже приемы кулачного боя на тех, кто слабее. Он систематически и даже без повода избивал двух бывших жен, сожительницу и мать. Как выяснилось, именно она могла стать человеком, из-за которого Иванов возненавидел женщин и начал им мстить.

Дело в том, что в детстве он и сам оказался жертвой домашнего насилия. Правда, в их семье тираном был не отец, а мать. Повзрослев Иванов отплатил пожилой матери той же монетой.

По информации областного СУ СК, Огнев, который теперь стал фигурантом уголовного дела об убийстве, ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь из-за неумения себя контролировать он может снова вернуться за решетку – уже на более долгий срок.