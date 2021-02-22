Экологи опровергли версию появления ртути в омском Иртыше из Казахстана

Экологи Казахстана заявили, что утечек ртути на захоронении опасных отходов не нашли.

Накануне стало известно, что в Иртыше на территории Омска нашли серьезное превышение содержания ртути. Ядовитое вещество обнаружили 15 февраля, а через несколько дней, 19 февраля его уже не было.

В министерстве природы Омской области объявили о проведении масштабной проверки качества воды, чтобы найти источник загрязнения. Некоторые экологи предполагали, что опасное вещество проникло в воду из захоронений грунта с ртутью на территории Казахстана. Там в глиняном саркофаге на территории бывшего химзавода хранится 900 тонн опасных отходов. Казахстанские экологи проверили захоронение и воду в реке рядом. Они уверены, что утечки нет.

- Конечно, нужно найти источник загрязнения. И этим сейчас занимаются наши российские коллеги. Мы в свою очередь ведем постоянный мониторинг на территории бывшего павлодарского химзавода. Утечки ртути нет, даже малейшего превышения ПДК. Ситуация находится под контролем, - приводит слова руководителя департамента экологии Павлодарской области Дархана Исжанова сайт "Павлодар Сити".

Омские специалисты уже в ближайшее время начнут отбирать пробы воды и грунта для проверки на загрязнения ртутью.