Что случилось после обнаружения ртути в Иртыше

В воде обнаружили превышение по ртути. Фото: ВКонтакте

Очередные тревожные новости о качестве воды в Иртыше: стало известно, что в реке обнаружили превышения по содержанию ртути. Норма была превышена в 3-4 раза, замеры делали в Обь-Иртышском Гидрометцентре 15 февраля. На следующий день содержание ядовитого металла в воде упало, но все равно оставалось выше нормы. А 19 февраля превышений обнаружено уже не было.

И вот ситуацию прокомментировали в региональном минприроды. В ведомстве пообещали заняться поисками источника загрязнения.

- Теперь для решения вопроса необходимо полноценное исследование качества воды и донных отложений. Исследование готовы провести Обь-Иртышское УГМС с привлечением лаборатории УГМС по УрФО для анализа донных отложений. Центр лабораторного анализа по Омской области проведет совместные отборы воды и параллельные замеры в черте города и на границе с Республикой Казахстан. После чего будут выработаны мероприятия по устранению источника загрязнения, - сообщили в пресс-службе омского минприроды.