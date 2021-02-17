В Омске почти 28 тысяч человек поставили прививку от коронавируса

Почти 30 тысяч омичей поставили прививки от ковида. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске прививочную компанию от коронавируса начали в новогодние праздники. Первая партия вакцины «Спутник-V» была небольшой, всего 3 тысячи доз. Но она довольно быстро закончилась. Омичи начали проявлять интерес к вакцинации уже после праздников. На сегодняшний день по данным минздрава уже 28 131 омичей получили первую часть вакцины. Вторым компонентом успели привиться 7 543 человека.

Сейчас вакцинация продолжается. О том, как можно получить прививку от ковида, «Комсомолка» уже рассказывала здесь. Те, кто уже поставил вакцину, рассказали о своих впечатлениях и реакции организма.