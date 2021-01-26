Где сделать прививку в Омске: все пункты вакцинации

Чтобы поставить прививку омичам придется записывать заранее.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Омске вакцинация против коронавируса активно началась после новогодних праздников. Любой желающий омич может получить вакцину "Спутник V" от ковида в одном из пяти прививочных пунктов в Омске и семи пунктах по области. В минздраве уверены, все, кто захочет поставить прививку, смогут это сделать. Но в любом случае омичам придется записываться на прием заранее.
Некоторые из горожан, несмотря на всеобщие сомнения, уже решились поставить прививку и поделились своими впечатлениями. Как рассказывают люди, никаких сильных неприятных ощущений они не испытали. Также пока медики рекомендую делать прививки тем, кто находится в группах риска и тем, кто часто и много контактирует со большим количеством людей. Рассказываем как и где можно записаться на прививку и поставить укол.
Онлайн:
- на сайте Госуслуги
- через Электронную регистратуру
Лично:
Чтобы записаться на прививку лично нужно обратиться в регистратуру поликлиники, к которой вы прикреплены. Также можно просто позвонить в медучреждение.
Адреса прививочных пунктов в городских больницах:
- Городская клиническая больница №1, здесь же могут привиться жители Омского и Любинского районов Омской области
- МСЧ-7
- Городская поликлиника №12
- Городская больница №2
- МСЧ-4
Адреса прививочных пунктов в районах Омской области:
- Тарская ЦРБ для жителей Тарского, Большеуковского, Тевризского, Усть-Ишимского, Знаменского, Седельниковского районов
- Большереченская ЦРБ для жителей Большереченского, Саргатского, Колосовского и Муромцевского районов
- Калачинская ЦРБ для жителей Калачинский, Кормиловский, Оконешниковский, Горьковский, Нижнеомский районов
- Исилькульская ЦРБ для жителей Исилькульского, Москаленского, Полтавского, Шербакульского и Марьяновского районов.
- Называевская ЦРБ для жителей Называевского, Крутинского, и Тюкалинского районов
- Павлоградская ЦРБ для жителей Павлоградского, Русско-Полянского, Одесского, Таврического и Азовского районов
- Черлакская больница для жителей Черлакского и Нововаршавского районов
А В ЭТО ВРЕМЯ
Совсем скоро в Омске ожидают прибытие крупной партии вакцины от коронавируса "Спутник - V". До 31 января по сообщениям омского минздрава, в регион должно прийти более 30 тысяч доз. Ее распределят по медицинским учреждения в соответствии со сформиованными листами ожидания из желающих привиться. На сегодняшний день в Омской области первой частью вакцины привиты уже 6 527 человек, из них 1 848 уже получили вторую часть. Оставшиеся 4 679 смогут поставить второй компонент как только пройдет положенный срок ожидания.