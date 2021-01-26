Где сделать прививку в Омске: все пункты вакцинации

Чтобы поставить прививку омичам придется записывать заранее. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске вакцинация против коронавируса активно началась после новогодних праздников. Любой желающий омич может получить вакцину "Спутник V" от ковида в одном из пяти прививочных пунктов в Омске и семи пунктах по области. В минздраве уверены, все, кто захочет поставить прививку, смогут это сделать. Но в любом случае омичам придется записываться на прием заранее.

Некоторые из горожан, несмотря на всеобщие сомнения, уже решились поставить прививку и поделились своими впечатлениями. Как рассказывают люди, никаких сильных неприятных ощущений они не испытали. Также пока медики рекомендую делать прививки тем, кто находится в группах риска и тем, кто часто и много контактирует со большим количеством людей. Рассказываем как и где можно записаться на прививку и поставить укол.

Онлайн:

- на сайте Госуслуги

- через Электронную регистратуру

Лично:

Чтобы записаться на прививку лично нужно обратиться в регистратуру поликлиники, к которой вы прикреплены. Также можно просто позвонить в медучреждение.

Адреса прививочных пунктов в городских больницах:

- Городская клиническая больница №1, здесь же могут привиться жители Омского и Любинского районов Омской области

- МСЧ-7

- Городская поликлиника №12

- Городская больница №2

- МСЧ-4

Адреса прививочных пунктов в районах Омской области:

- Тарская ЦРБ для жителей Тарского, Большеуковского, Тевризского, Усть-Ишимского, Знаменского, Седельниковского районов

- Большереченская ЦРБ для жителей Большереченского, Саргатского, Колосовского и Муромцевского районов

- Калачинская ЦРБ для жителей Калачинский, Кормиловский, Оконешниковский, Горьковский, Нижнеомский районов

- Исилькульская ЦРБ для жителей Исилькульского, Москаленского, Полтавского, Шербакульского и Марьяновского районов.

- Называевская ЦРБ для жителей Называевского, Крутинского, и Тюкалинского районов

- Павлоградская ЦРБ для жителей Павлоградского, Русско-Полянского, Одесского, Таврического и Азовского районов

- Черлакская больница для жителей Черлакского и Нововаршавского районов

А В ЭТО ВРЕМЯ

Совсем скоро в Омске ожидают прибытие крупной партии вакцины от коронавируса "Спутник - V". До 31 января по сообщениям омского минздрава, в регион должно прийти более 30 тысяч доз. Ее распределят по медицинским учреждения в соответствии со сформиованными листами ожидания из желающих привиться. На сегодняшний день в Омской области первой частью вакцины привиты уже 6 527 человек, из них 1 848 уже получили вторую часть. Оставшиеся 4 679 смогут поставить второй компонент как только пройдет положенный срок ожидания.