С улиц Омки исчезнут 5 маршрутов

В мэрии решили отменить сразу 5 маршрутов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно уже стало известно о довольно масштабном изменении в работе общественного транспорта. Сразу 10 маршрутов хотят сделать «магистральными». В том же документе есть упоминания о еще одном изменении. Скоро с омских улиц исчезнут 5 маршрутов. Речь идет о маршрутках 51Н, 309, 411, 40, 219.

На работу нескольких из них омичи неоднократно жаловались. Перевозчик на 51 маршруте не соблюдали интервалы движения и выводили на маршруты гораздо меньше машин, чем должны были. После проверки мэрия расторгла контракт с перевозчиком и пообещала найти нового. Проблемы с регулярностью движения были и на 411 маршруте, люди долго не могли дождаться транспорта. Но теперь появилась информация, что маршруты просто отменят.