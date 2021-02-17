Стало известно, какие маршруты общественного транспорта в Омске будут работать до 23:00

Популярные маршруты теперь будут ходить регулярнее. Фото: пресс-служба администрации Омска

Первый раз о «магистральных» маршрутах омичи услышали в прошлом году, когда в город поступила крупная партия новых троллейбусов «Адмирал». Они полностью заменили старые машины на 4 маршруте. Тогда же в мэрии заявили, что работать они будут с 6:00 до 23:00 с интервалом движения не более 20 минут. Этот режим работы и назвали «магистральным» маршрутом.

Стало известно, что омские власти планируют применить такой режим работы для 10 маршрутов, среди них 5 троллейбусных и 5 автобусных. Они должны связать разные части города и помочь омичам комфортно добираться до дома даже после вечернего часа-пик.

Как уточнили в мэрии, к магистральным маршрутам теперь относятся автобусы под номерами 22, 29, 33, 69, 110 и троллейбусы под номерами 2, 3, 4, 15, 67. Планируется, что обслуживать такие маршруты будет новый транспорт, который закупит город.

Пока такая практика работает на двух маршрутах №3 и №4, там ходят новые машины, которые в прошлом году поступили в Омск. Еще 29 троллейбусов, первые из которых поступили в Омск накануне, будут обслуживать 15 и 67 маршруты. Недавно обновили и автобусы, которые работают на 22 маршруте.