Накануне в соцсетях омичи опубликовали возмущенный пост о работе общественного транспорта. на этот аз претензии появились к маршруту №51, который ходил от Речного порта до СНТ \\"Березка\\". Это крупный дачный поселок, где круглый год живут люди, поэтому проблемы с транспортом они заметили быстро.- Начало года привело к тому, что мы не можем выехать спокойно на работу и своим делам на маршруте 51!Я понимаю, что новогодние праздники, но все же почему администрация никак не реагирует на отсутствие транспорта,- написала омичка в соцсетях, а кто-то из ее соседей даже выразил свое недовольство на заборе.В мэрии обратили внимание на проблему и сообщили, что с нового года на маршруте работает новый перевозчик. По договору в выходные дни на маршруте должно находиться 12 машин, а в будние дни 24, но по итогам проверки выяснилось, что перевозчик условия не соблюдает.- Результаты проверки от 11 января 2021 года на линии свидетельствуют о том, что ситуация на маршруте практически не изменилась: на линии зафиксировано 7 автобусов. Таким образом, перевозчиком ненадлежащим образом выполняются взятые на себя обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом, - отметили в дептрансе.Сейчас специалистами ведомства направлена письменная претензия перевозчику, но поможет ли это решить проблему жителей СНТ \\"Березка\\" пока не понятно.