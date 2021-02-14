Омский Левша Анатолий Коненко начал осваивать технику карандашного карвинга

К Дню всех влюбленных омский Левша создал композицию с сердечками. Фото: Анатолий КОНЕНКО

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко только недавно закончил работу над серией уникальных микрокниг, выпуск которых приурочил в 200-летию со дня рождения Достоевского. И вот мастер решил освоить новую технику, которая сейчас набирает популярность в мире. Омский Левша разбирается в тонкостях карандашного карвинга.

Суть этой техники заключается в вырезании миниатюр из такого хрупкого материала, как грифель карандаша. В качестве инструментов используются лезвия, иглы, нож и лупа.

Фото: Анатолий КОНЕНКО

– Я увидел такие работы в интернете, мне они показались очень занятными, – рассказал «Комсомольской правде в Омске» Анатолий Коненко. – В мире пока у считанных мастеров получаются действительно впечатляющие работы. Я еще только набиваю руку. Первую работу решил посвятить Дню Святого Валентина. Надеюсь, уже вскоре начать делать куда более сложные произведения.

Напомним, омский художник любит экспериментировать не только с техниками, но и с материалами для своих миниатюр. Например, несколько лет назад он создал серию крошечных книг из дерева, которые можно не только читать, но еще и использовать как музыкальные инструменты.

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