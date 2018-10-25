Омский Левша Анатолий Коненко создал крошечные книги из дерева

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-25T13:08:06+03:00

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Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко решил добавить к своим многочисленным сверхспособностям еще одну - он освоил создание деревянных книг. Несмотря на миниатюрные размеры его творений - 4 на 6 сантиметров, все написанное на них можно прочесть. Листы - это распиленный и собранный в книжку крошечный пенек. Уже в процессе работы художник понял, что его необычные произведения кроме собственно образовательной и эстетической функций, несут еще одну. Оказалось, это еще и национальные музыкальные инструменты - трещотки. Звучание зависит от сорта дерева. Оказалось, что сучки в древесине не дефект, они только добавляют колорита и превращают книжки в свистульки.

Фото: Анатолий КОНЕНКО

- Вполне вероятно, что такие книги существовали и у древних славян, - считает Анатолий Коненко. - Просто до наших дней они не дошли. Находят ведь письмена на камне, бересте и деревянных дощечках. Такие «листы» соединяли через специально проделанные отверстия берестяной полоской, кожаным ремнем, жилами животных или веревкой.

Содержание для своих книг в русском стиле художник подбирает соответствующее. В основном, это старинные народные былины и сказания.