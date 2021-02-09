Сибирский «Левша» сделал микрокнигу «Записки из мертвого дома» из кирпича омского острога, где сидел Достоевский

Эта крошечная книга размером меньше почтовой марки вмещает полный текст «Записок из Мертвого дома». Фото: Анатолий Коненко

9 февраля исполняется 140 лет со дня смерти Федора Михайловича Достоевского. А в ноябре мир будет отмечать другую значительную дату – 200 лет со дня его рождения. А 23 января 1850 года произошло переломное в жизни литератора событие – он приехал отбывать наказание в Омский острог. По мнению специалистов, именно пережитое на каторге превратило Достоевского из просто талантливого писателя в великого романиста.

Поскольку Омск сыграл такую важную, хоть и печальную, роль в жизни Достоевского, город будет отмечать юбилейный год «своего» писателя по-особому. Вот и омский «Левша», рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Анатолий Коненко, подковавший блоху и создавший композицию из каравана верблюдов в иголочном ушке, издал серию крошечных книг, в которую вошел полный текст двух романов писателя.

Разумеется, первая книга – это «Записки из Мертвого дома» – как раз посвященная каторге. Она издана в двух вариантах.

Таким художник видит острог из «Записок из Мертвого дома». Фото: Анатолий Коненко

– Обложку первой обрамляют шипы сибирской акации – как символ ограждения острога, – рассказывает автор. – Открывая обложку, мы словно попадаем внутрь этого мира. Книга размером 28 на 32 миллиметра. Вторая еще немного меньше – 28 на 30 миллиметров. То же произведение, но другая обложка. Эта микрокнига на самом деле была создана еще в 1990-е, одна из моих самых первых работ. Готова была уже давно. Я ее просто распечатал и переплел, изменив дизайн обложки. Она сделана из кирпича, взятого из фундамента омского острога (само здание, к сожалению, до наших дней не сохранилось. – Прим. авт.).

Также художник презентовал еще одну микрокнигу – «Преступление и наказание». Это совершенно новое издание. В томик, который размером чуть больше почтовой марки, уместился не только полный текст романа, но и 72 иллюстрации, сделанные омским «Левшой». Обложку книги можно в прямом смысле назвать корочками.

Фото: Анатолий Коненко

Она сделана из дерева. В закрытом виде это выглядит, как маленькая чурочка. Сразу даже сложно догадаться, что внутри целый мир, созданный гением Достоевского. Правда, вникать во все тонкости произведения, наполненного огромным количеством смыслов, можно только с помощью лупы. Невооруженным человеческим глазом настолько микроскопический текст прочитать не удастся.

В эту книжку кроме текста «Преступления и наказания» поместились еще 72 гравюры. Фото: Анатолий Коненко

Фото: Анатолий Коненко

Эти экземпляры в честь юбилея писателя Анатолий Коненко решил подарить омскому музею имени Достоевского и областной библиотеке имени Пушкина, где есть музей его микроминиатюр. А, вообще, эти книги изданы тиражом в 100 штук, они хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.