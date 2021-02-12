Появилось фото последствий пожара на улице Вавилова в Омске, который тушили 13 часов

Здание выгорело почти полностью. Фото: ВКонтакте

Практически полностью выгорело здание на улице 7-я Северная. В нем располагалась автомастерская и агентство по проведению праздников в Омске. Двухэтажное здание вспыхнуло 11 февраля 2021 года вечером. Была угроза, что пламя перекинется на соседние жилые частные дома.

В итоге огнь тушили 13 часов. Только рано утром 12 февраля МЧС справилось с огнем. В тушении участвовали 26 машин и 104 человека. Жертв удалось избежать. Сейчас причина пожара выясняется.

Появились фото последствий ЧП. На снимке видно, что от здания практические ничего не осталось. Все оно покрыто толстым ледяным слоем - ночью в Омске было -32 градуса. Фото здания, покрытого льдом впечатлило пользователей соцсетей.