Бродячая собака, спасенная от смерти в Омске, нашла любящих хозяев в Нью-Йорке

Теперь бывшая омичка Тесс гуляет с хозяйкой в нью-йоркских парках. Фото: приют «Теремок»

За свою, пока еще короткую собачью жизнь, эта очаровательная дворняга пережила столько приключений, сколько выпадает не каждому человеку. Началось все очень печально. Скитавшаяся по улицам Омска хвостатая беспризорница попала в отлов.

Волонтеры рассказывают, что эта пушистая собачка сильно отличалась от обычных обитателей «Спецавтохозяйства», куда привозят отловленных с улиц животных. Прежде всего – своим явно домашним воспитанием. В пугающей для нее обстановке, в одной клетке с другими псами, она находилась в постоянном стрессе. Она стояла возле ограждения вольера и провожала взглядом каждого проходящего мимо человека, надеясь увидеть хозяина.

Фото: приют «Теремок»

Было ясно, что Мишель, как назвали это интеллигентное существо, просто не выживет в условиях САХа. Было решено ее выкупить и поместить на домашнюю передержку. Благодаря помощи неравнодушных людей все получилось. В новом, пусть и временном доме у волонтера Жанны, собачка быстро освоилась и подружилась со всей обитающей там живностью – даже с котами.

Когда дворнягу отмыли и причесали, она оказалась настоящей красоткой. Фото: приют «Теремок»

Собака, спасенная из отлова, быстро подружилась со всеми животными в квартире, где она жила на передержке. Фото: приют «Теремок»

Но было понятно, что Мишель нуждается в собственном доме и хозяине. Ко встрече с ними ее начали готовить основательно: сделали прививки, сводили к парикмахеру, купили красивый ошейник и поводок. После преображения выяснилось, что Мишель кроме безупречных манер еще и обладательница яркой внешности.

Волонтеры приюта «Теремок» сотрудничают со всевозможными организациями, которые помогают с пристройством собак в другие города России и даже за границу. Омская дворняга запала в душу сразу двум семьям – из Германии и США. В итоге выбор сделали на последней.

Собаку переправили из Омска в Москву на этом поезде. Фото: приют «Теремок»

В начале пути хвостатая путешественница была немного напугана. Но вскоре пришла в себя. Фото: приют «Теремок»

– Для нас, кстати, это уже практически обычная история, – рассказы