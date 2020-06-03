2020-06-03T11:34:10+03:00
Дом. Семья

Омский пес, которого выбросили из-за старости, стал любимцем в новой семье

Охотничья собака чуть не погибла, оказавшись одна на улице
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/teremok_omskФото: vk.com/teremok_omsk
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Счастливо завершилась история пожилой охотничьей собаки, преданной своим бывшим хозяином. Грязного и истощенного пса, бродившего с потерянным взглядом по Тюкалинску, заметили местные жители. Русская гончая подходила ко всем прохожим и заглядывала в глаза, надеясь, что ее снова заберут домой.

Вскоре волонтеры нашли владельца животного. Но он отказался забирать питомца, сообщив, что тот ему больше не нужен. Как выяснилось, Лорда отправили на улицу из-за того, что стал старым и больше не мог служить хозяину, как прежде.

Заниматься псом пришлось совершенно посторонним людям. Когда его вымыли и откормили, стало понятно, что он полностью соответствует своему благородному имени. Впрочем, все, кто узнал Лорда лучше, уверены – он поход на особу голубых кровей не только внешне, но и по характеру. Несмотря на преклонный возраст, Лорд оказался интеллигентным и доброжелательным псом.

И вот недавно он нашел семью, которую заслуживал.

– Сейчас Лорд – любимчик своей хозяйки Екатерины и местной детворы, – поделились радостной новостью люди, участвовавшие в спасении собаки. – У него есть все, что нужно для счастья собаки. Ему очень повезло, что остаток своих дней он проведет в семье, а не в стенах приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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