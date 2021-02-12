«Придется принимать нестандартные решения»: Мэр Омска заявила, что парковки частников, которые они не убирают от снега, закроют

Город начали убирать от снега только после вмешательства прокуратуры. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Мэр Омска Оксана Фадина дала ряд поручений по зимней уборке города от снега. Ранее эту работу администрации прокуратура признала неудовлетворительной. В соцсетях было множество жалоб жителей на не чищенные дороги. После ночного рейда мэр согласилась с претензиями омичей. Главный дорожник города Владимир Казимиров получил весомую долю критики. Своих сил и техники у властей для качественной уборки улиц не хватает. Это признала и Оксана Фадина. Поэтому мэрия будет привлекать другие компании и их технику для вывоза снега.

- И здесь руководителям придется принимать нестандартные управленческие решения. Миллиарда на обновление автопарка у нас нет, и завтра не будет. Выход в организации работы по оказанию услуг с компаниями, владеющими спецтехникой, например, строительными, которые в зимний сезон ее не используют. Нужно договариваться с подрядчиками, действовать оперативно и расходовать каждый бюджетный рубль максимально эффективно, - сказала Оксана Фадина.

Среди других нестандартных решений властей и инвентаризация парковок, которые не принадлежат муниципалитету, а относятся к частникам. Они и должны следить за их содержанием. Карманы и стоянки, где предприниматели не убирают снег, собираются попросту закрывать.

- До 1 марта будет проведена инвентаризация всех парковочных "карманов". Тем, кто документально не оформил право, помогут оформить. В иных случаях после решения комиссии с участием ГИБДД нелегитимные парковки будут закрыты для въезда транспорта. Если лицо, ранее оформившее такой «карман-парковку» в Комиссии, уклоняется от ее содержания, не хочет идти на диалог, значит может лишиться такой опции, и это касается «коммерческих карманов», - сказала Оксана Фадина.