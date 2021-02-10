Главный дорожник Омска уверен, что 20 улиц в городе почищены на «отлично»

Качественно от снега в Омске почищено всего 20 дорог.

На проблемы с очисткой дорог от снега омичи обращают внимание постоянно, но только недавно на это обратила внимание и мэр Омска Оксана Фадина. Сегодня ночью мэр выехала на улицы Омска, чтобы посмотреть, как убирают снег. Во время объезда Фадина попросила директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимиров рассказать, какие улицы почищены а "отлично" прямо сейчас.

- Это, будем говорить, гостевой маршрут. Ленина, Любинский проспект, Соборная площадь. Улица Гагарина сегодня будет уже в отличном состоянии. Проспект Маркса, Иртышская набережная – сегодня будем завершать, будет на отлично. Красный Путь, думаю, завтра уже будет в таком состоянии. Таких улиц наберется около 20, которые на отлично. Снегопад последний закончился полутора суток назад, еще два дня надо, чтобы половина улиц была в хорошем состоянии, – заявил Казимиров.

Ранее чиновник уже рассказывал "Комсомолке" почему омичи не видят результата работы дорожных служб.