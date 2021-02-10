«Каждый год баттл»: Оксана Фадина раскритиковала работу администрации с бизнесом по уборке снега в Омске

Вопросы уборки снега мэр обсудила с главами округов во время объезда. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне омичи массово стали жаловаться на неубранный снег на дорогах. Он скопился после осадков, которые принесла с собой короткая оттепель. Главный дорожник Владимир Казимиров ответил "Комсомолке", почему омичи не видят чистых улиц.

После многочисленных жалоб на ночной объезд отправилась и мэр города Оксана Фадина, чтобы своими глазами увидеть, как организуется уборка снега. Качество проводимых работ не до конца удовлетворило мэра.

- В чем состоит работа округов? Взаимодействие с управляющими компаниями, с бизнесом, чья деятельность осуществляется в полосе отвода дороги. Их задача — обеспечивать уборку снежных масс на соответствующей прилегающей территории. Но каждый год у нас происходит баттл. И есть бизнес, который осуществляет сдвижку снежных масс на проезжую часть. Есть ситуации, когда коммерческие парковочные карманы оформлены официально надлежащим образом, там действуют принятые собственником на себя обязательства, но они не соблюдаются. А люди ведь не разделяют, чья обязанность убирать ту или иную парковку, я тоже порой не могу отличить, где коммерческий парковочный карман, а где он сделан на основании муниципального заказа. Поэтому общее впечатление складывается: не убрано, - отметила мэр.

Также мэр обратила внимание на то, что если бы омичи более ответственно относились к просьбам убирать машины с парковок для очистки снега, результат был бы виден лучше.