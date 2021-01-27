Выживший в поножовщине в Нефтяниках омич недавно отметил день рождения

Пострадавший Виталий Р. недавно отметил 22-й день рождения.

Трагедия случилась в ночь на 27 января. На двоих молодых людей, шедших по городку Нефтяников напали. 21-летнего парня ударили ножом в сердце, он умер почти сразу. Находившегося вместе с ним друга, также тяжело раненого, удалось спасти. Ему уже сделали операцию, он находится в стабильном состоянии.

Их нашли в районе дома № 35/1 на улице Магистральной. По предварительным данным Следственного комитета, все случилось в 2.20. Правда, брат пострадавшего утверждает, что нападение произошло раньше – между 11 и 12 часами вечера. Ситуацию осложняет, что пока единственный свидетель нападения пока не может ничего им рассказать. Впрочем, следователи надеются пообщаться с ним уже в ближайшее время. Также изучаются записи с камер наблюдения, расположенных на соседних с местом происшествия домах.

Выяснилось, что убитым оказался 21 летний футболист «Иртыша» Егор Дробыш. Пострадавший – Виталий Р. Буквально на прошлой неделе, 18 января, молодой отметил свое 22-летие.