Убийц омского футболиста Егора Дробыша ищут сразу два ведомства – Следком и УМВД

Погибшим оказался футболист Егор Дробыш.

ЧП случилось в ночь на среду, 27 января в городке Нефтяников. На двоих парней напали неизвестные или неизвестный – это пока устанавливается. Одного ранили ударили ножом в сердце, он скончался на месте. Второго, который также получил серьезные травмы, смогли спасти. Сейчас он находится в реанимации и не может дать показания.

Родные погибшего и пострадавшего ищут свидетелей случившегося через соцсети. Выяснилось, что погибшим оказался 21-летний футболист «Иртыша» Егор Дробыш.

Как стало известно «Комсомолке», ЧП случилось перед домом № 35/1 на улице Магистральной. Там находится центр диализа. Сотрудники регистратуры этого медучреждения рассказали, что утром к ним уже приходили полицейские, общались со службой охраны и смотрели записи с камер наблюдения.

Тем временем предполагаемых убийц ищут сейчас сразу два региональных ведомства – Следком и УМВД.

– По предварительным данным, около 2.20 ночи 27 января на улице Магистральная в г. Омске неизвестный мужчина нанес ножевые ранения потерпевшим, после чего скрылся. 21-летний молодой человек скончался на месте, второй потерпевший госпитализирован, за его жизнь борются врачи, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следователями и криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД по Омской области проводятся следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновного лица. Расследование продолжается.