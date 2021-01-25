Мать школьницы, избитой толпой подростков, вышла на одиночный пикет в центре Омска

Валентина вышла на одиночный пикет перед зданием мэрии.

Сегодня, 25 января, омичка Валентина Осколкова вышла на одиночный пикет в центре города. Женщина стояла с плакатом, где написано: «Защитите наших детей!». Таким способом она пытается обратить внимание на свою проблему.

Напомним, 29 ноября, ее 13-летнюю дочь, вышедшую из ДК «Звездный», избила группа девочек-подростков. Все происшедшее они снимали на видео.

Пострадавшая попала в больницу с четырьмя компрессионными переломами позвоночника. Девочка провела в стационаре 21 день, и ей предстоит реабилитация еще в течение года.

Сообщения с угрозами от брата одной из офниц продолжали поступать уже после избиения.

Кристине (имя пострадавшей изменено) пришлось провести в больнице 21 день.

Пострадавшей девочке приходили сообщения в соцсетях от некоего Коли, который представлялся братом одной из участниц банды подростков. Но в итоге выяснилось, что это с фейковой страницы писала сама нападавшая.

ЧП расследуют в региональном СУ СК. Валентина рассказала «Комсомолке», что после начала проверки и ей стали поступать угрозы и она опасается за безопасность своей семьи.

ОБНОВЛЕНО:

К Валентине подошла директор департамента образования Лариса Ефимова. Они договорились встретиться завтра и обсудить, как помочь семье в сложившейся ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я просила прощения, чтобы выжить»: Девочка, избитая в Омске бандой малолеток, рассказала о них

– Все началось 22 ноября, – рассказала «Комсомолке» Кристина. – В нашей школе есть мальчик Миша Гаврилов (имя изменено). Он детдомовец, и затерроризировал всех вокруг. Мише уже 14 лет, но он ходит только в 6-й класс, мы с ним даже и знакомы особо не были. В тот день он встретил меня на перемене в коридоре, и, проходя мимо, специально задел плечом. Потом со словами «Ты чего толкаешься, не видишь, куда идешь?!» пнул меня в живот. Ну я занимаюсь дзюдо и была уверена в своих силах, поэтому ударила его в ответ. Он испугался и не стал со мной связываться. Уходя, сказал: «Жди наказания за это!» (Подробнее...)

«Приходи, я тебе морду разобью!»: В Омске школьницы жестоко избили знакомую из-за мальчика

Поражающая своей жестокостью история произошла в омских Нефтяниках в конце 2020 года. Героями ее стали местные школьники. В соцсетях обеспокоенная мать рассказала, что 29 ноября около 17 часов ее дочь возвращалась домой, но на улице 22 Апреля ее подкараулили три девочки и жестоко избили. (Далее...)