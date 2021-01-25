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Мать школьницы, избитой толпой подростков, вышла на одиночный пикет в центре Омска

Женщина добивается законного наказания для тех, кто покалечил ее дочь
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Валентина вышла на одиночный пикет перед зданием мэрии.

Валентина вышла на одиночный пикет перед зданием мэрии.

Сегодня, 25 января, омичка Валентина Осколкова вышла на одиночный пикет в центре города. Женщина стояла с плакатом, где написано: «Защитите наших детей!». Таким способом она пытается обратить внимание на свою проблему.

Напомним, 29 ноября, ее 13-летнюю дочь, вышедшую из ДК «Звездный», избила группа девочек-подростков. Все происшедшее они снимали на видео.

Пострадавшая попала в больницу с четырьмя компрессионными переломами позвоночника. Девочка провела в стационаре 21 день, и ей предстоит реабилитация еще в течение года.

Сообщения с угрозами от брата одной из офниц продолжали поступать уже после избиения.

Сообщения с угрозами от брата одной из офниц продолжали поступать уже после избиения.

Кристине (имя пострадавшей изменено) пришлось провести в больнице 21 день.

Кристине (имя пострадавшей изменено) пришлось провести в больнице 21 день.

Пострадавшей девочке приходили сообщения в соцсетях от некоего Коли, который представлялся братом одной из участниц банды подростков. Но в итоге выяснилось, что это с фейковой страницы писала сама нападавшая.

ЧП расследуют в региональном СУ СК. Валентина рассказала «Комсомолке», что после начала проверки и ей стали поступать угрозы и она опасается за безопасность своей семьи.

ОБНОВЛЕНО:

К Валентине подошла директор департамента образования Лариса Ефимова. Они договорились встретиться завтра и обсудить, как помочь семье в сложившейся ситуации.

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