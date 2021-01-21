Взрослые просто проходили мимо, когда в Омске толпа подростков избивала школьницу

Кристину (на фото справа) избила банда девочек из соседних двух школ.

ЧП в городке Нефтяников случилось 29 ноября. Возле ДК «Звездный» на семиклассницу Кристину Савельеву (имя изменено), возвращавшуюся с подругой с выступления на День матери (девочка занимается в танцевальной студии), напали три сверстница. Одна ударила по голове, а, когда Кристина упала на землю, начали избивать толпой. При этом все происходящее записывали на видео.

– Пинали в живот, потом одна встала мне на грудь, чтобы я не могла вздохнуть, – вспоминает Кристина. – Катя при этом говорила: «Ты моего парня обидела, проси прощения!», Ира все снимала на видео. Я извинялась, но это не помогало, они продолжали меня бить и унижать. Потом стали угрожать, что наступят на горло и задушат меня. Я была просто в панике.

Самое чудовищное в этой истории, что все происходило в многолюдном месте. Никто из взрослых, видевших избиение девочки толпой подростков, даже не попытался заступиться за нее. Спасла Кристину ее подруга Женя (имя изменено). Девочка кинулась к дороге и начала звать на помощь.

– Из всех взрослых откликнулся только проезжавший мимо мужчина, – говорит мама пострадавшей девочки. – Он выскочил из машины и разогнал всех. Если бы не он, моего ребенка, возможно, сейчас уже не было бы в живых. Мы даже не знаем, кто он. Я очень хочу найти этого неравнодушного человека, чтобы сказать ему спасибо! Может быть, он откликнется и сможет со мной связаться через ваше издание?

Как выяснилось, такую животную ненависть у подростков вызвала надуманная причина. Мальчик, с которым встречается с одной из нападавших девочек. Он поссорился с Кристиной во время перемены в школе и пожаловался на обидчицу даме сердца. Та решила отомстить за своего «мужчину». Теперь ей с подругами грозит колония для малолетних преступников. А пострадавшей девочке, у которой диагностировали четыре компрессионный перелома позвоночника и тяжелую черепно-мозговую травму, предстоит долгая реабилитация.

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