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Прокуратура обязала местную администрацию заняться ремонтом на гидроузле в Амринской балке в Омской области

Летом произошла крупная авария
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Дамбу уже несколько раз прорывало.

Дамбу уже несколько раз прорывало.

Фото: ВКонтакте

Прокуратура Москаленского района Омской области провела проверку и выяснила, что гидроузел, находящийся в границах природного комплекса "Амринская балка", находится в неисправном техническом состоянии. Недавно в этом заказнике омичи уже наблюдали крупную аварию из-за которой редкий природный объект мог просто исчезнуть.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что необходимые ремонтные работы администрацией района до сих пор не были выполнены. Поэтому прокуратура обратилась в суд. Там признали требования прокурора законными и обязали администрацию Москаленского района провести необходимый ремонт. За исполнением решения суда будет наблюдать прокуратура.