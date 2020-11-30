Прокуратура обязала местную администрацию заняться ремонтом на гидроузле в Амринской балке в Омской области

Дамбу уже несколько раз прорывало. Фото: ВКонтакте

Прокуратура Москаленского района Омской области провела проверку и выяснила, что гидроузел, находящийся в границах природного комплекса "Амринская балка", находится в неисправном техническом состоянии. Недавно в этом заказнике омичи уже наблюдали крупную аварию из-за которой редкий природный объект мог просто исчезнуть.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что необходимые ремонтные работы администрацией района до сих пор не были выполнены. Поэтому прокуратура обратилась в суд. Там признали требования прокурора законными и обязали администрацию Москаленского района провести необходимый ремонт. За исполнением решения суда будет наблюдать прокуратура.