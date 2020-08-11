«Экологическая катастрофа»: Из-за прорыва дамбы в Омской области может исчезнуть Амринская балка

Фото: скриншот видео («100 необычных мест Омска и Омской области»)

Жители Омской области бьют тревогу: из-за прорыва дамбы буквально смывает одну из главных достопримечательностей региона – Амринскую балку. Более того, тонны воды из этого пресного водохранилища устремляются в сторону уникального соленого озера Эбейты, которое сейчас также находится в серьезной опасности.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за работ, которые в Полтавском районе проводятся в селе Платово. Там ремонтируют плотину, и уже несколько раз спускали воду, которая сильно размыла почву. Похожий случай был еще в 2016 году, но тогда наступление катастрофы удалось хотя бы отдались, и вот сейчас на этом участке настоящее бедствие. Если срочно не предпринять меры, Амринская балка просто исчезнет.

По информации «12 канала», местные жители вместе с главой села Гвоздевка из пограничного Москаленского района работают там практически круглосуточно, чтобы спасти заказник государственного значения.