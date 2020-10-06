На видео попало, как пересохла Арминская балка в Омской области

Так выглядит берег Арминской балки сейчас. Фото: ВКонтакте

Омичи заметили пугающее состояние Арминской балки, уникального для Омской области природного объекта. Вода практически полностью ушла и родник, расположенный неподалеку от озера Эбейты, практически пересох. На кадрах видео, которое снял местный житель, видно, что уровень воды существенно снизился. Пересохла она уже так давно, что можно спуститься на то место, где раньше было дно и не увязнуть в грязи.

- Катастрофа регионального масштаба!!! Экосистема вокруг будет разрушена, под угрозой окажется и озеро Эйбеты! - пишет автор поста и возмущается бездействием властей.

Напомним, что в начале августа на озере уже произошло ЧП. Тогда из-за прорыва дамбы вода из Арминской балки хлынула в сторону соленого озера Эбейты. Стало ли пересыхание балки следствием летнего инцидента пока не известно.