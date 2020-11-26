«Аэрофлот» не смог выплатить компенсацию вдове погибшего омского пилота из-за коронавируса

Судебные тяжбы продолжаются почти год.

Вдова омского пилота снова не смогла получить от "Аэрофлота" положенную ей компенсацию почти в 30 миллионов рублей. На этот раз помешали коронавирусные ограничения.

Уже долго время продолжаются разбирательства между компанией "Аэрофолот" и семьей погибшего во время рейса пилота Дамира Ахметова. Компания утверждала, что пилот скончался не на рабочем месте, поэтому никаких выплат вдове и ее детям не положено, но суд решил иначе. Женщина должна была получить от авиаперевозчика 29,7 миллионов рублей. Но этого у нее сделать не получилось. Когда женщина пришла в банк с исполнительным листом, ей ответили, что счета ПАО "Аэрофлот" попадают под действие моратория, который накладывают в качестве антикризисных мер в сферах бизнеса, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

- Я, конечно, расстроена. Кто не пострадал от коронавируса? - говорит Анастасия Ахметова сайту "Сибирь.Реалии". - Каждого предприятия, каждой семьи это коснулось. И весь мой доход на данный момент – это пенсия по потере кормильца в размере 8,5 тысяч рублей. А мне нужно поднимать на ноги сына и дочь, - отмечает женщина.

Адвокат семьи тоже не понимает причин отказа. Как она говорит, "Аэрофлот" не является банкротом, а значит списать средства по исполнительному листу с их счетов погут несмотря на мораторий.