Суд обязал авиакомпанию выплатить 29 миллионов вдове омского пилота, умершего во время полета

Кировский районный суд вынес решение по делу о выплате компенсации семье погибшего летчика Дамира Ахметова. В суд обратилась его вдова. Она попросила выплатить ей положенную компенсацию в 29,7 миллионов за смерть мужа во время полета.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Тогда второй пилот Дамир Ахметов скончался в воздухе из-за проблем с сердцем. Ему резко стало плохо во время полета. Командир принял решение посадить самолет и вызвать медиков. Но было уже слишком поздно: Дамир Ахметов скончался.

По договору сотрудников с авиакомпанией после смерти на рабочем месте его семье положена единовременная выплата в размере 10 среднегодовых заработков. В случае с семьей омского летчика эта сумма составила почти 30 млн. рублей. Юристы авиакомпании настаивали, что скончался сотрудник не на рабочем месте, а в салоне самолета, а значит и выплачивать ничего не должны.

Помощь в судебных тяжбах семье Дамира Ахметова оказали в профсоюзе Шереметьево. Его представители сразу назвали позицию компании "кощунственной и антисоциальной". В авиакомпании же настаивали на том, что случившееся - несчастный случай. А значит выплатить должны вдове лишь 15 тысяч на похороны.

Сегодня Кировский районный суд удовлетворил прошение вдовы пилота о выплате ей положенной компенсации. Еще женщина требовала возместить по 3 миллиона рублей морального ущерба на каждого члена семьи. У пилота остались двое несовершеннолетних детей, девочка 6 лет и мальчик 13 лет. Эту просьбу суд отклонил.

Решение суда еще не вступило в законную силу. У авиакомпании есть время обжаловать его.