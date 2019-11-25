2019-11-25T11:43:52+03:00
Происшествия

«Дамир мечтал о небе еще со школы»: Одноклассник погибшего омского пилота с рейса Москва–Анапа рассказал, каким он был человеком

Дамиру Ахметову внезапно стало плохо во время перелета
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Дамир Ахметов с детства мечтал о небе.Дамир Ахметов с детства мечтал о небе.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 ноября, новостные ленты облетела новость о внезапной смерти 49-летнего Дамира Ахметова. ЧП случилось практически сразу после перелета МоскваАнапа, на котором он был вторым пилотом.

По предварительным данным, мужчине стало плохо еще в воздухе. Команда пыталась оказать ему первую помощь, было принято решение об экстренной посадке самолета в аэропорту Ростова-на-Дону. Но и на земле медикам скорой уже ничего не удалось сделать. Мужчина вскоре скончался. Как выяснилось, причиной стал оторвавшийся тромб.

В авиакомпании, где работал Дамир, сообщили, что он недавно проходил медобследование и никаких противопоказаний к полетам по здоровью у него не выявили. Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета.

Как выяснилось, погибший пилот родился в городе Южноуральске Челябинской области, окончил Кировоградскую летную академию. Потом перебрался в Омск, где и жил все это время. У пилота остались 37-летняя супруга и двое маленьких детей.

«Комсомолка» пообщалась с одноклассником Дамира Ахметова, который поделился: друг был совершенно здоровым человеком, поэтому его внезапная смерть стала шоком для всех.

– Он спортом занимался с детства, гандболом и легкой атлетикой. Летчиком собирался стать еще в старших классах школы. Потом успешно осуществил свою мечту. Много переезжал. Летать очень любил, – рассказывает Александр Карпасюк. – На здоровье никогда не жаловался ни в детстве ни в юности. Достаточно неожиданно было слышать об отказе сердца. Видимо износил его с таким режимом работы. Жаловаться и ходить по врачам было не в его характере.

– А каким он был человеком?

– Был веселый и решительный одновременно. Учился хорошо. Занимался спортом. Порядочный, обязательный, целеустремленный. Его все одноклассники любили и уважали. Мы очень сожалеем, что все так вышло.

– На то, что у него сложный график работы, никогда не жаловался?

– Знаю, что у были какие-то сложности с трудоустройством сразу после окончания обучения. Но в то время у всех были похожие проблемы. А вообще небо он любил очень – и умер там.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Библиотекарю омской школы № 82, где из окна выпала 8-летняя девочка, объявили выговор
Омича, который свалил целый грузовик мусора возле остановки, накажут
Омич только через суд смог забрать у тестя сенгоход, отданный тому на время
К отоплению, наконец, подключили замерзавший в морозы дом в Омском районе
Омичей научат создавать компьютерные игры и хорошо на этом зарабатывать
Пьяный омич разбил машину жены о столб
В Омске воришка спрятал чужой кошелек в трусах
Омской драме не удалось выселить из служебного жилья бывшего актера Владимира Девяткова
В Омске в маршрутке умерла женщина
Кадастровая палата приглашает на вебинары в декабре
В Омске бывший зэк избил, связал и ограбил пожилую супружескую чету
Омский регоператор «Магнит» спишет пени омичам оплатившим долги
Особенности предоставления сведений о здании, имеющем назначение «многоквартирный дом», в виде копии документа, послужившего основанием для внесения сведений в ЕГРН
Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения