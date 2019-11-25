«Дамир мечтал о небе еще со школы»: Одноклассник погибшего омского пилота с рейса Москва–Анапа рассказал, каким он был человеком

В воскресенье, 24 ноября, новостные ленты облетела новость о внезапной смерти 49-летнего Дамира Ахметова. ЧП случилось практически сразу после перелета Москва–Анапа, на котором он был вторым пилотом.

По предварительным данным, мужчине стало плохо еще в воздухе. Команда пыталась оказать ему первую помощь, было принято решение об экстренной посадке самолета в аэропорту Ростова-на-Дону. Но и на земле медикам скорой уже ничего не удалось сделать. Мужчина вскоре скончался. Как выяснилось, причиной стал оторвавшийся тромб.

В авиакомпании, где работал Дамир, сообщили, что он недавно проходил медобследование и никаких противопоказаний к полетам по здоровью у него не выявили. Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета.

Как выяснилось, погибший пилот родился в городе Южноуральске Челябинской области, окончил Кировоградскую летную академию. Потом перебрался в Омск, где и жил все это время. У пилота остались 37-летняя супруга и двое маленьких детей.

«Комсомолка» пообщалась с одноклассником Дамира Ахметова, который поделился: друг был совершенно здоровым человеком, поэтому его внезапная смерть стала шоком для всех.

– Он спортом занимался с детства, гандболом и легкой атлетикой. Летчиком собирался стать еще в старших классах школы. Потом успешно осуществил свою мечту. Много переезжал. Летать очень любил, – рассказывает Александр Карпасюк. – На здоровье никогда не жаловался ни в детстве ни в юности. Достаточно неожиданно было слышать об отказе сердца. Видимо износил его с таким режимом работы. Жаловаться и ходить по врачам было не в его характере.

– А каким он был человеком?

– Был веселый и решительный одновременно. Учился хорошо. Занимался спортом. Порядочный, обязательный, целеустремленный. Его все одноклассники любили и уважали. Мы очень сожалеем, что все так вышло.

– На то, что у него сложный график работы, никогда не жаловался?

– Знаю, что у были какие-то сложности с трудоустройством сразу после окончания обучения. Но в то время у всех были похожие проблемы. А вообще небо он любил очень – и умер там.