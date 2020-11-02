Омским скорым будут показывать, где есть места для пациентов с ковидом

Бригады скорой нередко возят больных часами в поисках свободных мест. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

В Омске объявили о запуске работы единого координационного центра для скорых. Назначенный недавно на должность замглавы регионального минздрава Александр Ахрамович

объяснил, что это будет значить на практике.

– Создание центра подразумевает участие в распределении на госпитализацию пациентов службы скорой помощи, ковидных стационаров, медучреждений первичного звена и регионального минздрава, – рассказал Александр Ахрамович. – Теперь сигнал от стационаров о наличии свободных мест будет непосредственно доступен бригадам скорой помощи, которые смогут доставить пациента в наиболее подходящее медучреждение.

Напомним, серьезная проблема выявилась 27 октября, после протеста сотрудников скорой. Сразу три машины неотложки выстроились перед областным минздравом с включенными сиренами.

Таким образом, медики пытались добиться госпитализации для своих пожилых пациентов с тяжелыми поражениями легких. Им отказывали в госпитализации по всему городу, ссылаясь на отсутствие мест. Койки под ковидных больных

Стало это и толчком для разработки новой системы. Теперь бригада скорой не будет ездить наудачу от больницы к больнице, а сразу увидит, где смогут принять больного с коронавирусом или пневмонией.

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