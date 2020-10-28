В Омске назначен новый замминистра здравоохранения

Александр Ахрамович возглавляет ГБ-2.

В Омской области назначен новый заместитель министра здравоохранения. По информации областного правительства, с 29 октября к исполнению полномочий в этой должности приступает Александр Ахрамович. Это решение губернатора Александра Буркова.

Ахрамович работает главврачом горбольницы № 2, где недавно был развернут ковидный госпиталь. В минздраве он будет курировать вопросы организации и оказания взрослому населению региона медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь. С учетом напряженной санитарно-эпидемиологической ситуации на этот блок работы возлагается особая ответственность. Решение о кадровом назначении поддержано сегодня на заседании регионального кабинета министров.

Напомним, сегодня же отстранена от должности замминистра Анастасия Малова, приехавшая в наш регион из Москвы. Это произошло после вчерашнего скандала с протестом медиков скорой под окнами здания областного минздрава.