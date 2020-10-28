Замглавы минздрава Омской области отстранили от работы на семь дней

Анастасия Малова приехала в Омск из Москвы вслед за своей начальницей Ириной Солдатовой, занимающей сейчас пост главы регионального минздрава.

Сегодня, 28 октября, стало известно об отстранении от должности замминистра здравоохранения Омской области Анастасии Маловой.

Это произошло после вчерашнего инцидента с протестом медиков. Напомним, перед зданием областного минздрава выстроились сразу три скорых с включенными сиренами.

Медики пошли на такой крайний шаг, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме отсутствия мест в больницах даже для пациентов с тяжелой формой ковида.

Сообщается также, что решение по Маловой будет принято по окончании семидневной проверки деятельности минздрава.

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