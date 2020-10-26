Стало известно, где еще появятся полосы для общественного транспорта в Омске

Новые выделенные полосы могут появиться в Омске в следующем году. Фото: Иван МАКЕЕВ

На двух крупных магистралях города появились полосы для движения общественного транспорта. Их полное обустройство закончится уже на этой неделе. По мнению замначальника департамента транспорта Вадима Кормильца, это поможет улучшить работу омского общественного транспорта.

- Рекомендации говорят о том, что выделенные полосы необходимо организовывать на дорогах, имеющих по три полосы движения в одном направлении. В планах на 2021 год – это улица Богдана Хмельницкого в обоих направлениях и улица 70 лет Октября, - отметил Кормилец в своем заявлении.