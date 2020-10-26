Стало известно, когда заработают выделенные полосы для общественного транспорта в Омске

Новые полосы уже почти закончили размечать.

В мэрии уже рассказали, чего рассчитывали добиться, выделив отдельные полосы для движения общественного транспорта на улицах Красный Путь и Лукашевича. Заместитель начальника департамента транспорта Вадим Кормилец отметил, что это поможет сократить интервальность движения транспорта и улучшить качество обслуживания пассажиров.

- Работа по нанесению разметки и установке знаков на этой неделе должна быть завершена. По Красному Пути движутся более 30 маршрутов, а это тысячи пассажиров, - отметил Кормилец в своем выступлении.

Также специалисты департамента транспорта будут регулировать работу светофоров с учетом движения транспорта по новой разметке.