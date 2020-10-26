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«Омск идет в тренде»: в мэрии объяснили появление выделенных полос на Красном Пути

Они начнут полностью функционировать до конца недели
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Некоторые омичи остались недовольны появлением выделенных полос для общественного транспорта.

Некоторые омичи остались недовольны появлением выделенных полос для общественного транспорта.

На прошлой неделе на двух центральных улицах Красном Пути и Лукашевича в Омске появились выделенные полосы для движения общественного транспорта. Многие омичи восприняли это нововведение не очень оптимистично. Сегодня о выделении специальных полос для общественного транспорта рассказал заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

- Выделенные полосы на Красном Пути и Лукашевича организуются в соответствии с проектами организации дорожного движения. Назначение выделенных полос - улучшение регулярности перевозок и предоставление преимущественного права проезда общественного транспорта. Выделенные полосы - это данность, это атрибут всех больших городов. Омск идет в тренде. В Москве, Перми, Белгороде уже есть выделенные полосы, - отметил в своем комментарии Кормилец.

Уточним, что выделенные полосы появились на Красном Пути от Метромоста до Кемеровской и от Березовой до 2-й Затонской. А также на Лукашевича от Крупской до проспекта Комарова и от Степанца до остановки "Заречная".

Также замдиректора департамента транспорта отметил, что нанесение разметки и установка дорожных знаков завершится на этой неделе. После специалисты будут наблюдать за движением потоков транспорта и регулировать работу светофоров.