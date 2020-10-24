Друзья талисмана «Авангарда», погребенного на кладбище для бездомных, хотят перезахоронить его

Константина Коломина похоронили на кладбище для бездомных.

Накануне стало известно о смерти талисмана "Авангарда" Константина Коломина. Тело 24-летнего парня нашли в одном из заброшенных дачных домиков. Рядом лежала веревка. Толкнуть на отчаянный шаг Костю могли одиночество и финансовые проблемы. Ему элементарно негде было жить какое-то время.

О смерти Кости стало известно только недавно. Знакомые искали парня несколько месяцев. И нашли... на кладбище для бездомных. На могиле талисмана "Авангарда" не было ни цветов, ни креста. А металлическая табличка с номером и фамилия. Сейчас те, кто знали Коломина, хотят перезахоронить его по-человечески.

- Мы добиваемся возможности похоронить его по-человечески. На это по закону имеют право только родственники. Мы уже вышли на сводного брата Кости Дениса. Собираемся с ним в Кировский ЗАГС за справкой о смерти. После этого можно будет писать заявление на перезахоронение, - говорит педагог из вуза, где учился Костя, Александр Шастин.