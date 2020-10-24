«Улети он в Москву, этого бы не случилось»: Знакомый погибшего омского Ястреба, рассказал, что могло стать толчком для трагедии

Константина Коломина похоронили в общей могиле.

«Комсомольская правда в Омске» уже писала недавно о несчастье, случившемся с талисманом «Авангрда» Константином Коломиным. 24-летнего молодого человека нашли мертвым на заброшенных дачах в СНТ «Содружество» на краю города. Экспертиза показала, что он ушел из жизни сам. Труп опознали по находившиеся рядом документам и отправили в морг. Там тело Кости пролежало долгое время, но его так никто и не стал искать. В итоге Коломина захоронили в общей могиле с бомжами. Сейчас над местом, где он лежит, есть только сиротская черная табличка с фамилией.

Костю похоронили в одной могиле с каким-то чужим человеком.

Костю похоронили в этом страшном месте.

Знакомые Константина узнали о случившемся только спустя 2,5 месяца. Говорят, он был закрытым человеком и почти никому не рассказывал о своих проблемах. Сейчас друзья добиваются хотя бы эксгумации, чтобы перезахоронить любимца публики из Омска и Балашихи по-человечески.

Вот, что рассказал «Комсомолке» хороший знакомый Константина Коломина, с которым они выступали за одну команду. Приводим его слова полностью.

– Костя очень любил футбол, занимался им с 1 класса на позиции вратаря. В 2016 году играли с ним в одной команде на одном из любительских турниров Омска. Он грезил попасть в омский мини-футбольный клуб «Гамбринус» или МФК «Тюмень», – говорит Константин Кусс. – Но как раз в начальных классах его родители злоупотребляли алкоголем и он от них сбежал, после чего попал в приют. Оттуда его забрали приемные родители, которые и занимались воспитанием. Биологические родители умерли, позже умерли и приемные. В какой-то момент из Коломиных он остался один. О чем в шутку говорил: «Умру я – умрет поколение».

Помимо футбола, Костю все знают веселым и общительным вожатым, который мог отогнать тоску и печаль других. Да и свою встречал с улыбкой, хоть и близко принимал к сердцу.

Коломин выступал в Омской мини-футбольной лиге.

– Что много послужить причиной происшедшего? – продлогает Константин Кусс. – Порой, в тяжелые моменты ты словно один, хотя вокруг сотни людей. Но из-за огромного груза проблем, некой пелены, ты этого не видишь.

Нелепая случайность: перед вылетом в Москву не взять свои документы, а перед этим потратить столько усилий и нервов, чтобы там оказаться. Непросто снова и снова начинать все с начала, да еще не с чистого листа. Что конкретно было причиной случившегося, сказать я не могу. Перед смертью, как мы теперь знаем, он неделю был в изоляции наедине с собой, и с какими мыслями он жил эти дни, мы можем только догадываться. Однако считаю: улети он в Москву 29 июля, всего этого бы не случилось.

В последнее время «Авангард», а вместе с ним и Ястреб, выступали в Московской области.

Те, кто его знал, помнят и скорбят. Скорбят о лучезарном и зажигательном человеке, который радовал тысячи людей не только на домашних аренах «Авангарда», но и за их пределами.

Хочется лишь, чтобы в ближайшее время он был похоронен как человек: на кладбище с фото и крестом в своей личной могилке, а подобных ситуаций с молодыми людьми в нашем городе было меньше. Здоровья всем»

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24-летнего Константина Коломина, исполнявшего роль талисмана «Авангарда» Ястреба, нашли мертвым в заброшенных дачах в СНТ «Содружество-2». 8 августа в полицию обратилась владелица одного из участков. Женщина рассказала, что из соседнего пустовавшего долгое время домика стал идти отчетливый трупный запах. Приехавший на место участковый и нашел там тело Кости. Его опознали по лежавшим в кармане документам. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью еще 6 августа. Следов криминальной смерти на теле обнаружено не было.

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