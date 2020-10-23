«Набрал долгов и бомжевал»: Умершего талисмана «Авангарда» похоронили на омском кладбище для бездомных

Константина Коломина не стало 6 августа.

24-летнего Константина Коломина, исполнявшего роль талисмана «Авангарда» Ястреба, нашли мертвым в заброшенных дачах в СНТ «Содружество-2». 8 августа в полицию обратилась владелица одного из участков. Женщина рассказала, что из соседнего пустовавшего долгое время домика стал идти отчетливый трупный запах. Приехавший на место участковый и нашел там тело Кости. Его опознали по лежавшим в кармане документам. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью еще 6 августа. Следов криминальной смерти на теле обнаружено не было.

Знакомые узнали обо всем только несколько дней назад и, разумеется, были в шоке.

– Костя... Любимец публики. Танцевал, как бог. Был просто лучшим, – рассказывает его коллега по омскому «Авангарду» Илья Заярнюк. – Обычно на арене в Балашихе в третьем периоде он приходил в фан-сектор «Авангарда» – и тут же выстраивалась очередь из желающих сделать фото, да и просто пожать руку. Зрители, дети, черлидирши «Авангарда» его просто обожали. Да и фан-сектору команды он стал своим. Фан-актив даже придумал заряд в его адрес: «Ястреб – бешеная птица, хей-хей!» Он неоднократно признавался лучшим маскотом КХЛ, честно побеждая среди коллег. Хороший, добрый парень. Веселый, заводной. Большая потеря для нас. Он останется навсегда в наших сердцах и нашей памяти.

Костю любили фанаты и в Омске, и в Балашихе.

Ястреба, казалось, любили все.

Фото: Илья Заярнюк

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Для тех, кто знал Константина только как талисмана любимой хоккейной команды, случившееся стало полной неожиданностью. А вот близкие знакомые говорят: первые тревожные сигналы начали раздаваться еще в прошлом году.

– Он еще в апреле начал говорить, что прошедший сезон для него последний. Начал все чаще спрашивать, как дела в Омске. Говорил, что устал от Москвы и хочет домой, – рассказала «Комсомольской правде в Омске» одна из его знакомых.

Всерьез они испугались, когда Костя перестал выходить на связь и оставил этот тревожный статус на своей странице в соцсети:

– Простите, кого обидел, много плохого сделал, как-то обманул. За все простите. Это последнее сообщение! Запомните этот день.

Как выяснилось, в конце июля Костя должен был приехать в Московскую область в команду, где выступает сейчас из-за проблем с ареной омский «Авангард». Но парень пропал. У одной из его знакомых молодой человек работает в полиции. Через него выяснили, что Коломин умер. Узнали, куда его увезли. В морге сообщили, что он пролежал долгое время как неопознанный труп, который никто не разыскивал. В итоге его похоронили в общей могиле с бездомными на кладбище в Морозовке.

– У меня до сих пор мурашки по коже от вида его могилы, – рассказала его подруга. – Сейчас мы пытаемся добиться его перезахоронения. Но для этого нужно разрешение родственников. А у Кости нет вообще никого – только сводный брат Денис, с которым он жил в приемной семье. Но и он по документам ему – посторонний человек.

Костю похоронили в одной могиле с каким-то чужим человеком.

БЫЛ ОЧЕНЬ ОДИНОК

В последние несколько лет погибший оказался фактически один на один со своими проблемами. Когда Костя был подростком, умерли его родители, он попал в детдом. Оттуда Коломина и его лучшего друга забрала семья из Больших Уков. Они опекали подростка до окончания школы. Недавно и приемные родители тоже скончались. Сводный брат ушел в армию, да и виделись они крайне редко – последний раз 16 лет назад. И на Костю обрушилось сразу все.

– Судьба у него была очень тяжелая, – рассказывает Костина подруга. – Его кидало из стороны в сторону в жизни, как корабль в море. И не было никого из родных, кто мог бы наставить на истинный путь.

Молодой человек учился в СибГУФК, но внезапно решил забрать оттуда документы.

Одним из тех немногих взрослых, кто искренне интересовался судьбой Кости и пытался помочь, оказался его преподаватель с кафедры легкой атлетики Александр Шастин. Педагог заметил подающего надежды мальчишку, выступавшего в составе большеуковской команды на футбольном турнире «ОШИ». Воодушевленный высокой оценкой специалистов, подросток решил связать свою жизнь со спортом. Мечтал выступать за «Авангард». Не сложилось... Чтобы быть хоть как-то причастным к любимой команде, устроился работать маскотом – танцевал в костюме символа клуба Ястреба. Кроме того, Коломин выступал за команду «ОмскВодоканал» по мини-футболу. Очень гордился успехами во время выступлений в ней.

Коломин выступал в Омской мини-футбольной лиге.

«КОСТЯ ПОТЕРЯЛ ДВЕ СЕМЬИ – ГОЛОВОЙ МОЖНО ТРОНУТЬСЯ»

– Я вел его от школы до поступления в университет в 2015 году. В СибГУФК познакомил его с ребятами из его группы новой группы, – рассказывает Александр Шастин. – Потом его позвали в «Авангард» талисманом, начал много прогуливать, тянул его очень долго, помогал много ему. Долго его не отчисляли, давали шансы. Учеба, жилье – я все время старался не бросать его, быть рядом. Потому что понимал: потерять две семьи – родную и приемную – головой можно было тронуться. Еще в 2016 году он собирал документы на квартиру, но так ее и не получил. Все реже общались после того, как он уехал в Балашиху. Он был очень энергичным человеком. Но никогда не говорил о своей семье, в этом он был крайне замкнут. За любые проигрыши в футболе часто винил себя. И в принципе постоянно себя во всем винил.

Последний раз Константин написал преподавателю в июле. Сказал, что хочет забрать документы из СибГУФК, и спросил, как это сделать. На расспросы ответил, что хочет перевестись на заочку в какой-нибудь колледж, а в свободное время работать. Только после его смерти выяснится: парень остро нуждался в средствах, но попросить о помощи он почему-то не решился.

Это последняя переписка Кости с преподавателем.

– Когда мы общались в последний раз, он сказал: «Мне стыдно, что я вас подвел!» Я сто раз ему говорил, что я не виню никогда и никого, всегда просил вернуться на учебу, – говорит Александр Шастин. – В итоге его все-таки отчислили. Так он и не вернулся. На этом, можно сказать, я его потерял. Я знал, что последние годы зимой он был в «Авангарде», ему снимали квартиру в Балашихе. А летом работал в детских оздоровительных лагерях и жил там. А в этом году они были закрыты из-за карантина, и о судьбе Кости я, вообще, уже не знал. Скорее всего, последнее время просто бомжевал, никому ничего не говорил. Набрал долгов парень, и не знал, что делать. Не оказалось того близкого человека, которому он мог хотя бы элементарно рассказать обо всем.

Чтобы могила бывшего студента не выглядела так ужасающе, его педагог принес туда цветы.

Сейчас педагог и знакомые умершего добиваются возможности похоронить его по-человечески. Они уже вышли на сводного брата Кости Дениса. Сейчас они собираются вместе с ним в Кировский ЗАГС за справкой о смерти. После этого можно будет писать заявление на перезахоронение. Решив эти вопросы, они уже займутся благоустройством могилы для бывшего талисмана «Авангарда». Возможно, после этого будет объявлен сбор, чтобы сделать это достойно.