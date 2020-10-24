Стена аварийного дома в Омске обрушилась из-за самовольной душевой жильцов

Кирпичи высыпались прямо на ступеньки. Фото: vk.com

В одном из домов по улице 50 Лет Профсоюзов произошло ЧП: там обрушилась стена в одном из подъездов. Кирпичи вывалились прямо на лестницу. Только чудом никто не пострадал. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура - ведомство проведет проверку.

Как оказалось многоэтажка была аварийной. Расселение жильцов запланировано на декабрь 2024 года. Власти уже прокомментировали инцидент.

- Причиной обрушения кирпичной кладки послужила самовольно установленная душевая кабина, при этом по техническому паспорту на месте обрушения должны быть оборудованы только умывальники. Собственника жилого помещения неоднократно информировали о необходимости оборудования поддона в душе во избежание затопления помещений, - прокомментировали инцидент в пресс-службе омской мэрии.

В администрации также уточнили: собственника неоднократно предупреждали, что вода будет стекать в подвал и разрушать стены. Однако владелец квартиры на замечания чиновников не отреагировал.