Прокуратура Омска проверит дом в Нефтяниках, в котором обвалилась стена

Большой кусок стены вывалился в одном из домов Омска. Фото: ВКонтакте

Сегодня в соцсетях омичи жаловались на пугающий обвал стены первого этажа своего дома. Кирпичами засыпало всю лестницу, ведущую к выходу из дома. Омичи опасаются, что дом может скоро просто рухнуть.

Этим сообщением заинтересовалась прокуратура Советского округа. В пресс-службе ведомства сообщили, что проведут проверку совместно с госжилинспекцией в доме №85 по улице 50 лет Профсоюзов.

- В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте мер, принятых уполномоченными органами и организациями в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в ведомстве.