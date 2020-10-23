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Омичи жалуются, что в их домах буквально рушатся стены

Выпавшими кирпичами засыпало весь первый этаж
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Огромный кусок кирпичной кладки вывалился из стены.

Огромный кусок кирпичной кладки вывалился из стены.

Фото: ВКонтакте

В одной из групп в соцсетях омичи опубликовали пугающие фото огромного обвалившегося куска стены в подъезде. Несколько рядов кирпичей просто вывалились из стены и засыпали лестницу, ведущую к выходу.

- Вот наш дом... 50 лет профсоюзов № 85. Стены просто разваливаются, - пишут омичи.

Строительным мусором засыпало спуск к подъездной двери.

Строительным мусором засыпало спуск к подъездной двери.

Фото: ВКонтакте

На фотографиях видно, что в подъезде уже установлены распорки, а на полу лежат какие-то доски, вероятно, тоже прикрывающие повреждения. В комментариях омичи подтверждают, что дом старый и даже признан аварийным. Жильцы дома переживают, что дом просто рухнет еще до расселения.

- Дом расселят в 24 году. Он уже рухнет за это время и, дай бог, без жертв, - пишут омичи в комментариях.