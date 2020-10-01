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Общество

Стало известно, какой штраф за покушение на мошенничество заплатит омский депутат Ивченко

Парламентария, требовавшего взятку за «помощь» предпринимателю, решили не наказывать строже
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Депутат горсовета Иван Ивченко. Фото: omskgorsovet.ru

Депутат горсовета Иван Ивченко. Фото: omskgorsovet.ru

Напомним, скандал вокруг 31-летнего депутата горсовета Ивана Ивченко начался прошлой осенью. По заявлению предпринимателя, пожаловавшегося, что парламентарий пообещал ему «помочь» за взятку, в Следственном комитете начали проверку. Подозревали Ивченко, как ни странно, не в коррупции, а в покушении на мошенничество. Выяснилось, что повлиять на ход дела, в котором обещал помочь, депутат был не в состоянии.

Чуть позже в соцсети слили запись, где человек, похожий на Ивченко, ведет «переговоры». В Следкоме установили, что он просил оградку на могилу родственнице и другие услуги – на общую сумму в 230 тысяч рублей.

Дело депутата рассматривали в мировом суде. Там учли раскаяние фигуранта, и решили не приговаривать его к сроку – даже условному.

– В ходе следствия подозреваемый вину признал, ущерб возместил. По окончании расследования уголовное дело было направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и применении к виновному меры уголовно-правового характера в виде штрафа, – рассказали в региональном СУ СК. – Постановлением судьи депутату назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.