Омский депутат Ивченко за покушение на мошенничество отделался штрафом

Депутат горсовета Иван Ивченко. Фото: omskgorsovet.ru

Напомним, об этой истории стало известно в ноябре прошлого года. Двоих самых молодых депутатов Омского горсовета Кирилла Курятникова и Ивана Ивченко заподозрили в покушении на мошенничество.

Проверка в отношении них началась после обращения предпринимателя. По словам мужчины, юные парламентарии за взятку пообещали помочь ему решить вопрос, связанный с бизнесом. За это якобы попросили оградку на могилу и айфон.

Чуть позже запись «переговоров» человека, голос которого похож на Ивана Ивченко, где обговариваются условия будущего предприятия, слили в сеть. Если судить по ней Ивченко просил гаджет даже не для себя, а для Курятникова. Однако со второго обвинения сняли, а вот первого судили.

– Ивченко И.А. впервые подозревается в совершении преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, загладил причиненный преступлениями вред. Кроме того, Ивченко И.А. по месту работы и проживания характеризуется положительно. В связи с изложенным, а также с учетом данных о личности обвиняемого, суд полагает возможным прекратить производство по уголовному делу в отношении Ивченко И.А., в соответствии со ст. 76.2 УК РФ (Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. – Прим. авт.), ст. 25.1 УПК РФ (Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. – Прим. авт.) и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, – приводит «Город 55» выдержку из решения мирового суда.

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