Депутаты Омского горсовета Ивченко и Курятников могут стать фигурантами уголовного дела о взятках

Двое самых молодых депутатов Омского горсовета Кирилл Курятников и Иван Ивченко в ближайшее время могут стать фигурантами уголовного дела о взяточничестве. В региональном Следкоме «Комсомолке» подтвердили информацию, что в отношении парламентариев уже начата проверка.

– Пока можем сообщить только то, что заявление поступило от физического лица, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК. – Из полиции дело передали в Следственный комитет. Пока еще эти два человека не находятся ни в каком статусе, чтобы они стали подозреваемыми, нужны доказательства, которые мы сейчас собираем.

Пока в интересах следствия подробности этого дела не раскрываются.

По предварительным данным, парламентарии-коммунисты, а по совместительству помощники депутата Госдумы Александра Кравца за вознаграждение пообещали оказать услугу гражданину. На самом деле такой возможности у них не было, поэтому, вероятно, они совершили мошенничество.

Такие подозрения уж совсем не вяжутся практически с кристальной биографией законотворцев, размещенной на сайте горсовета.

«Совмещая с учебой, в 16 лет начал работать на производстве изготовителем блоков и формовщиком железобетонных изделий и конструкций. Не стал использовать положенную студентам отсрочку от армии, и в 2007 году призван в ряды ВМФ. Служил на Дальнем Востоке в морской пехоте». Это Иван Ивченко.

«В 14 лет сознательно решил стать комсомольцем и вступил в Омское областное отделение ЛКСМ. В 2019 году окончил Омский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология». С 2014 по 2016 год являлся тренером сборной ОмГМУ по боулингу. За время обучения многократно становился победителем и призером научных конференций и олимпиад различного уровня. Активно занимается научной работой: автор 8 научных статей, 2 патентов на полезную модель и 1 патента на изобретение». А это уже про Кирилла Курятникова.

Депутат горсовета Иван Ивченко. Фото: omskgorsovet.ru

«Комсомолка» пыталась связаться с Иваном Ивченко, но телефон парламентария отключен. на сотовом его непосредственного начальника Александра Кравца пока есть возможность пообщаться только с автоответчиком. Не слишком разговорчивой оказалась и женщина, представившаяся помощницей Ивана Александровича.

– Я сейчас занята, работаю с избирателями, – ответила женщина.

– А когда вам можно позвонить?

– Звоните, но не факт, что я отвечу. Все, мне некогда с вами разговаривать! – с пролетарской бескомпромиссностью отрезала помощница.

В итоге нам удалось пообщаться со вторым секретарем обкома КПРФ Андреем Алехиным. Правда, разговор снова получился лаконичным.

– Нет, нет, я ничего говорить не буду, – с первых моих слов догадался, о чем идет речь Андрей Анатольевич.

– То есть, у партии вообще никакой официальной позиции на этот счет нет? Может, опровергнете эту информацию?

– Я ничего вам комментировать не буду. И никто не будет! До свидания!

Кстати, согласно данным о доходах за 2018 год, 30-летний Иван Ивченко задекларировал доход в 570,8 тысяч рублей. Также у него в собственности есть квартира площадью 52,8 квадратных метра. А его 23-летний коллега Кирилл Курятников заработал 138 тысяч рублей и имеет квартиру площадью 52,8 квадратных метра. Кстати, по сравнению с прошлым годом доходы юного парламентария выросли почти втрое. В 2017 году он заработал 42 тысячи рублей и оказался самым бедным депутатом горсовета.

ЗВОНОК ДЕПУТАТУ

«Так это его мама – Кирилл на работе»

Мы позвонили по номеру, который 23-летний Кирилл Николаевич оставил городскому совету как свой. Трубку взяла женщина.

– Нам бы Кирилла услышать.

– А вы кто?

– Я журналист «Комсомольской правды», хотели бы пообщаться…

– Его нет, Кирилл на работе. Вот придет в горсовет – там и общайтесь.

– Просто, думаю, это в его интересах – поговорить с нами.

– (после долгого раздумья) До свидания.

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