2019-08-01T10:51:39+03:00
Общество

«Я не богатый – моя зарплата меньше 100 тысяч»: Омский депутат с доходом 1,5 млн рассказал, зачем ему 3 машины

«КП» внимательно изучила декларации народных избранников за прошлый год
Анна МИКУЛАСтанислав МУХИН
Поделиться:
Самый богатый слуга народа заработал за год 44 млн.Самый богатый слуга народа заработал за год 44 млн.Фото: Федор СКВОРЦОВ
Изменить размер текста:

Отчитались о доходах за 2018 год депутаты омского горсовета. Судя по декларациям, дела у слуг народа идут неплохо. Многие владеют тремя квартирами, как, например, Юрий Федотов и тремя машинами, как Дмитрий Петренко. Народный избранник с доходом в 1,5 миллиона рассказал, зачем ему столько:

- У меня есть еще и мотоцикл. На мне записан «Мерседес-Бенц» 2002 года выпуска, это подменная машина. Если мой «Ниссан Патрол» находится в сервисе, я могу быть уверен, что у меня есть старая машина, на которой я могу уехать.

- При этом у вас нет гаража…

- Парковочные места около дома никто не отменял.

- Считаете себя состоятельным человеком? – спросили мы депутата.

- Нет. У меня зарплата меньше 100 тысяч. Хотелось бы больше. С учетом того, что жена не работает, занимается воспитанием ребенка. На семью этого не мало, но не могу сказать, что достаточно на полноценный отдых, досуг. Для современной жизни могло быть и больше, учитывая нагрузку и то, что я активно занимаюсь благотворительностью. Я у себя на округе покупаю краску, помогаю чинить горки, по мере возможности помогаю старшим по домам. Белой моей зарплаты не хватает, а взяток я не беру.

Спикер горсовета Владимир Корбут за год заработал 4,1 млн рублей. Его заместители Юрий Тетянников и Андрей Ткачук 3,4 млн и 2,3 млн соответственно. Но руководителям городской думы далеко до их коллег-депутатов, занимающихся бизнесом. Самым богатым слугой народа в который раз стал владелец банка и управляющей компании Юрий Федотов. В прошлом году его доход составил 44,4 млн рублей. Народные избранники Георгий Архипов и Виталий Путинцев замыкают тройку лидеров. У них по 19 миллионов заработка. А самым бедным депутатом стала Светлана Ивченко – у нее в декларации чуть больше 100 тысяч (подробнее см. «На заметку»).

НА ЗАМЕТКУ

ТОП-5 самых обеспеченных

Юрий ФЕДОТОВ – 44,4 млн (138/10 000 доли земли, гараж, квартира 121,7 кв. м, квартира 57,7 кв. м, ¼ доли квартиры 157,3 кв. м )

Георгий АРХИПОВ – 19,4 млн (квартира 207 кв. м, Шевроле GMT 900)

Виталий ПУТИНЦЕВ – 19,1 млн (10 земельных участков, жилой дом 348,9 кв. м, здание 1025, 1/3 доли здания 263,9 кв. м)

Владимир ГУСЕЛЕТОВ – 10,8 млн (квартира 31,5 кв. м, квартира 153,8 кв. м)

Александр КАЛЯКИН – 5,7 млн. (1/9 доли земли, участок 1644 кв. м, участок 2253 кв. м, квартира 64,8 кв. м, квартира 56,5 кв. м)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Судебный приказ – не указ: россиян защитят от выплаты «левых» долгов
В последнее время жители страны столкнулись с относительно честным способом отъема денег у доверчивых обывателей. По этому поводу появилось большое количество обращений в самые разные государственные органы
Геннадий Онищенко - о гибели десятков наших туристов в Турции: Хочешь вернуться живым? Сходи перед поездкой к доктору. А на отдыхе забудь про алкоголь и обжорство
Такие советы отпускникам экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы дал в эфире Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
Омич дважды продал машину своей знакомой и сел в тюрьму
Омич убил соседа по палате, показавшегося ему «неизвестным существом», и попал в психдиспансер
Провалившуюся в Омске дорогу загородили покрышками и ветками
В Омской области электрика убило током в коровнике
Омич заплатил за бронь в кальянной комнате в несуществующем кафе
ВИЧ/СПИД: это касается каждого из нас
Омскстат: зарплата омичей снова выросла
В Омске ищут школьницу, сбежавшую из дома
В Омской области массово гибнут пчелы
В Омской области из-за лопнувшей рессоры вылелел на обочину и едва не перевернулся автобус
«Не надо создавать культ личности»: Депутат-коммунист прокомментировал предложение переименовать омскую улицу в честь митрополита Феодосия
Омич убил возлюбленную, выгонявшую его из дома
В День города омские маршрутки будут работать до 12 ночи
В Омске ищут 22-летнего парня, пропавшего несколько дней назад
Сторож в Омской области порезал 4 человека, один погиб
На трассе в Омской области в страшной аварии погиб водитель
Ради спасения Насти Мантуло, сбитой пьяным водителем, омские врачи проведут консилиум
Омич, оставивший без света соседа из-за своего ремонта, пойдет под суд
На День города в Омске установят 250 дополнительных урн