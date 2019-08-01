«Я не богатый – моя зарплата меньше 100 тысяч»: Омский депутат с доходом 1,5 млн рассказал, зачем ему 3 машины

Отчитались о доходах за 2018 год депутаты омского горсовета. Судя по декларациям, дела у слуг народа идут неплохо. Многие владеют тремя квартирами, как, например, Юрий Федотов и тремя машинами, как Дмитрий Петренко. Народный избранник с доходом в 1,5 миллиона рассказал, зачем ему столько:

- У меня есть еще и мотоцикл. На мне записан «Мерседес-Бенц» 2002 года выпуска, это подменная машина. Если мой «Ниссан Патрол» находится в сервисе, я могу быть уверен, что у меня есть старая машина, на которой я могу уехать.

- При этом у вас нет гаража…

- Парковочные места около дома никто не отменял.

- Считаете себя состоятельным человеком? – спросили мы депутата.

- Нет. У меня зарплата меньше 100 тысяч. Хотелось бы больше. С учетом того, что жена не работает, занимается воспитанием ребенка. На семью этого не мало, но не могу сказать, что достаточно на полноценный отдых, досуг. Для современной жизни могло быть и больше, учитывая нагрузку и то, что я активно занимаюсь благотворительностью. Я у себя на округе покупаю краску, помогаю чинить горки, по мере возможности помогаю старшим по домам. Белой моей зарплаты не хватает, а взяток я не беру.

Спикер горсовета Владимир Корбут за год заработал 4,1 млн рублей. Его заместители Юрий Тетянников и Андрей Ткачук 3,4 млн и 2,3 млн соответственно. Но руководителям городской думы далеко до их коллег-депутатов, занимающихся бизнесом. Самым богатым слугой народа в который раз стал владелец банка и управляющей компании Юрий Федотов. В прошлом году его доход составил 44,4 млн рублей. Народные избранники Георгий Архипов и Виталий Путинцев замыкают тройку лидеров. У них по 19 миллионов заработка. А самым бедным депутатом стала Светлана Ивченко – у нее в декларации чуть больше 100 тысяч (подробнее см. «На заметку»).

НА ЗАМЕТКУ

ТОП-5 самых обеспеченных

Юрий ФЕДОТОВ – 44,4 млн (138/10 000 доли земли, гараж, квартира 121,7 кв. м, квартира 57,7 кв. м, ¼ доли квартиры 157,3 кв. м )

Георгий АРХИПОВ – 19,4 млн (квартира 207 кв. м, Шевроле GMT 900)

Виталий ПУТИНЦЕВ – 19,1 млн (10 земельных участков, жилой дом 348,9 кв. м, здание 1025, 1/3 доли здания 263,9 кв. м)

Владимир ГУСЕЛЕТОВ – 10,8 млн (квартира 31,5 кв. м, квартира 153,8 кв. м)

Александр КАЛЯКИН – 5,7 млн. (1/9 доли земли, участок 1644 кв. м, участок 2253 кв. м, квартира 64,8 кв. м, квартира 56,5 кв. м)