В Омске потерялись пожилые супруги

Фото: «ЛизаАлерт»

Этот сентябрь выдался особенно проблематичным по поиску пожилых людей. Сначала потерялось сразу несколько пенсионеров, отправившихся в лес за грибами. Несколько таких историй закончились благополучно. Но двоих жителей Омской области – 74-летней Надежды Рамошиной в Муромцевском районе и 81-летнего Николая Герасимова в Любинском - пока не дали никаких результатов. Шансы найти их живыми с каждым новым днем их отсутствия стремятся к нулю.

Накануне, 15 сентября, уже в Омске пропали сразу двое стариков – супруги Фоминские. 83-летняя Зоя Логиновна уже нашлась, с ней все в порядке, сообщают поисковики из отряда «ЛизаАлерт».

Где находится ее 85-летний муж пока не ясно. Особые опасения вызывает, что Алексей Петрович в силу возраста может быть дезориентирован на улице. Поэтому обнаружить его можно вообще в любой точке города. Кроме того, дедушке требуется медицинская помощь.

Приметы Алексея Фоминского: рост 169 см, худощавого телосложения, глаза карие.

Одет как на фото.

Всех, кто его видел или готов присоединиться к поискам, просят позвонить волонтерам из «ЛизаАлерт» по т.: 8-800-700-54-52 или 112.

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Напомним, по словам сына пенсионерки, они вместе поехали в лес 2 сентября. Он ненадолго отлучился, чтобы принести собранные грибы в машину. Когда вернулся, его пожилой матери нигде не было. Ее сотовый остался в автомобиле. Не найдя мать самостоятельно, мужчина обратился в полицию. (Далее...)