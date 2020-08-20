Появилось видео госпитализации Навального из аэропорта в Омске

Алексей Навальный, по некоторым данным, находится на аппарате ИВЛ. Фото: ВКонтакте

В Омске экстренно приземлился самолет с Алексеем Навальным. Политик направлялся из Томска в Москву, но во время перелета ему резко стало плохо. Он начал терять сознание, поэтому самолет посадили в Омске, где его уже ждала скорая.

Момент госпитализации Алексея Навального попал на видео. Его в соцсети выложили другие пассажиры, летевшие этим же самолетом. Из иллюминаторов они наблюдали за тем, как политика на носилках заносят в машину скорой.

По информации окружения Навального, он сейчас в реанимации. Какое-то время Алексей был без сознания и не мог говорить. Однако сейчас, по неподтвержденным данным, он пришел в себя. Есть данные, что Навальный находится под аппаратом ИВЛ. Экстренную госпитализацию Навального в одну из омских больниц подтвердили в региональном минздраве.