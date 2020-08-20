ФБК: В Омске с отравлением экстренно увезли в реанимацию Алексея Навального

Сейчас Алексей Навальный находится в больнице. Фото: Кира Ярмыш

В Омском аэропорту экстренно приземлился самолет. Летевшему этим рейсом политику Алексею Навальному внезапно стало плохо. Прямо на летное поле подъехал реанимобиль. Когда пациента везли на каталке, он потерял сознание. По предварительным данным, у него диагностировано отравление каким-то токсическим веществом. Каким именно, сейчас устанавливается.

– Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска, – написала в Telegram пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. – В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу.

Позже она сообщила, что Навальный находится в реанимации. При этом с утра он не пил ничего, кроме чая.