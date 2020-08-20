Минздрав сделал заявление о состоянии Навального после экстренной госпитализации в Омске

У Алексея Навального сильное отравление. Фото: ВКонтакте

Самолет, летевший из Томска в Москву, сегодня рано утром экстренно сел в аэропорту Омска. В полете резко плохо стало Алексею Навальному. Он начал терять сознание, поэтому экипаж решил экстренно садиться в аэропорту нашего города. На взлетной полосе Навального уже ждали врачи и машина скорой.

По информации пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, у него сильное отравление. Навальный без сознания был госпитализирован в реанимацию одной из больниц города. По информации "Комсомолки", он находится в Горбольницы №1. Сейчас Навальный пришел в себя. Его состояние прокомментировали в омском минздраве.

- Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города, На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования, - рассказали подробности в ведомстве.