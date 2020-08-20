Навального увезли в больницу после экстренной посадки самолета в Омске

Сейчас Алексей Навальный в реанимации. Фото: ВКонтакте

Самолет с Алексеем Навальным экстренно приземлился в аэропорту Омска. Он летел авиакомпанией S7 из Томска в Москву. Во время полета Навальному неожиданно стало плохо. С каждой минутой состояние пассажира ухудшалось. Поэтому экипаж принял решение экстренно садиться в Омске.

В аэропорту Алексея Навального уже ждали скорая и врачи. Сейчас он госпитализирован в одну из больниц города.

- Алексей Навальный госпитализирован. Он в реанимации, - написала в соцсетях его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По предварительной информации, у Навального токсическое отравление. В какую именно больницу Омска он госпитализирован, пока не уточняется. "Комсомолка" обратилась за комментарием в региональный минздрав.