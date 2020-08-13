Еще 5 омичей умерли в больницах от коронавируса

От коронавируса умерло уже 111 человек, если верить официальной статистике. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Омской области продолжает уносить жизни жителей. Появилась свежая статистика оперштаба. Сообщается, что за последние сутки в Омской области от COVID-19 в больницах скончались сразу 5 пациентов. Врачи не смогли их спасти. Таким образом, с начала пандемии, по официальным данным, от коронавируса умерли 111 человек. Росстат же ранее сообщал, что только за июнь в омских больницах от COVID-19 умерло 86 омичей. В связи с этим расхождением данных "Комсомолка" обратилась в прокуратуру и попросила провести проверку достоверности данных, предоставляемых омским оперштабом.

Стремительно растет и число зараженных. Уже около месяца ежедневно заболевают не меньше 100 омичей за сутки. Последние 24 часа не стали исключением. Диагноз COVID-19 подтвердился у 120 человек. У некоторых он протекает практически без симптомов. Всего с начала пандемии коронавирус выявили уже у 8 175 человек.

Добавим, что за последние сутки в омских лабораториях сделано 3 402 теста.