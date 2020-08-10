«Комсомолка» после искажения данных о смертности от коронавируса в Омской области обратилась в прокуратуру

Данные о смертности у Росстата выше в 8 раз. Фото: Артем КИЛЬКИН

В выходные стало известно о серьезном расхождении статистики смертности омского минздрава и Росстата. За июнь, по данным оперштаба и омского минздрава, от коронавируса скончались всего 12 пациентов. Тогда как Росстат сообщает о 86! Цифры расходятся в 8 раз!

Объяснения омского минздрава о том, что часто для установления причин смерти проводятся дополнительные исследования, которые могут занимать до 30 дней, нас не устроили абсолютно. С момента последнего дня отчетного периода - 30 июня - прошло уже 42 дня. Если минздраву стало известно о дополнительных случаев смерти от коронавируса, тогда почему они не вошли в статистику задним числом? Ведомство до сих пор официально сообщает о том, что с начала пандемии от коронавируса в Омской области умерли всего 97 человек. Мы переадресовали этот вопрос минздраву, но ответ на него так и не получили.

Учитывая, что и ранее цифры омского минздрава неоднократно ставились под сомнение, считаем правильным расставить все точки над i и провести проверку отчетности данных о коронавирусе. Именно с этой просьбой мы обратились в прокуратуру Омской области. Мы отправили в контролирующее ведомство официальный запрос.

Официальное обращение "Комсомолки" Фото: ВКонтакте

"Комсомолка" по-прежнему готова предоставить слово и дать возможность донести свою точку всем заинтересованным в этом. Напомним, что руководитель оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области, глава минтруда Владимир Куприянов общаться с нами на тему расхождения цифр смертности Росстата и минздрава не захотел. В разговоре с "Комсомолкой" он попросту бросил трубку.